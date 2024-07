Aiuta Jeremy a tornare a casa dalla sua fantastica avventura: Mahjong Woods ora su Xbox

Ocean Media e InLogic Software sono entusiasti di annunciare l'uscita di Mahjong Woods, un nuovo titolo per famiglie ottimizzato per Xbox Series X|S. Questo accattivante gioco basato su tessere invita i giocatori di tutte le età a unirsi ai giovani Jeremy, Merry la volpe e Tom il riccio in un'avventura accattivante mentre esplorano i boschi e risolvono i classici puzzle del mahjong decorati con simpatiche illustrazioni.

Ocean Media e InLogic Software comprendono l'importanza dei giochi rilassanti per tutta la famiglia. Mahjong Woods è progettato per essere un'esperienza salutare per tutti, così anche i più piccoli della famiglia possono divertirsi. Con meccaniche facili da apprendere e una trama affascinante, tutti possono unirsi all'avventura.

Il Mahjong affonda le sue radici nell'antica Cina del 1800 ed è tradizionalmente apprezzato per la sua profondità strategica e il suo fascino senza tempo. Mahjong Woods crea una versione giocosa di questo classico gioco, ambientandolo in una foresta magica dove i giocatori aiutano Jeremy a connettere gli animali e a ritrovare la strada di casa. La combinazione di musica rilassante, livelli dal design accattivante e un divertente sistema di bonus rende il gioco altrettanto interessante sia per gli appassionati di mahjong esperti che per i principianti.

Caratteristiche principali:

Musica rilassante : una colonna sonora rilassante che contribuisce a creare un'atmosfera tranquilla del gioco.

50 livelli speciali : ogni livello offre un obiettivo unico, offrendo sfide diverse e mantenendo il gameplay emozionante e dinamico.

Sistema bonus : guadagna bonus per le mosse combo, aggiungendo più strategia e ricompensa al classico gioco del mahjong.

Supporto per 13 lingue: incluso inglese, spagnolo (Spagna), tedesco, francese, italiano, giapponese, coreano, cinese, portoghese, olandese, russo, ceco e turco.

Ocean Media e InLogic Software ti invitano a entrare nel magico mondo di Mahjong Woods su Xbox Series X|S. Aiuta Jeremy, Merry e Tom a esplorare i boschi, a risolvere enigmi e a creare ricordi indimenticabili. Con la sua storia dolce, la grafica morbida e il gameplay avvincente, Mahjong Woods è il gioco preferito da tutta la famiglia.