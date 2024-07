DJI SDR Transmission offre ai registi una soluzione affidabile, flessibile ed efficiente per la trasmissione e il monitoraggio video sul set

DJI, leader mondiale nella tecnologia delle fotocamere creative, ha lanciato oggi un nuovo sistema di trasmissione video per rendere più accessibile la tecnologia avanzata SDR (Software Defined Radio). Progettata per troupe cinematografiche di piccole e medie dimensioni, l’ultima trasmissione DJI SDR offre maggiore stabilità, forte resistenza alle interferenze e robuste capacità di penetrazione. Per i casi che richiedono un monitoraggio temporaneo, può supportare simultaneamente le trasmissioni Wi-Fi, offrendo ai registi la flessibilità di cui hanno bisogno sul set.

"Fin dall'inizio, abbiamo inteso che la nostra linea DJI PRO fosse un ecosistema completo e affidabile di droni, fotocamere e strumenti di creazione sia per i registi professionisti del settore, sia per i creatori di contenuti e gli aspiranti narratori", afferma Paul Pan, Senior Product Line Manager presso DJI. "Ascoltando attentamente il feedback degli utenti, continuiamo ad espandere la nostra offerta di tecnologie creative per fotocamere con particolare attenzione a ciò che è necessario. La nostra nuova trasmissione DJI SDR offre la stessa qualità di trasmissione delle immagini a livello cinematografico e televisivo, ma a un prezzo più accessibile per le novità in arrivo. registi."

Feed video di alta qualità con la massima stabilità

Con la tecnologia SDR, la trasmissione SDR DJI garantisce trasmissioni video stabili anche in ambienti di ripresa complessi. Sui monitor, i filmmaker vedranno feed live a 1080p/60fps con un bitrate fino a 20Mbps e un ritardo di soli 35 millisecondi. I video possono essere trasmessi fino a 3 chilometri (1,8 miglia) di distanza. Insieme a capacità di penetrazione superiori, i feed video live rimangono stabili anche in ambienti di ripresa complessi. Di fronte a interferenze su un canale, salta automaticamente tra le bande di frequenza 2,4 GHz, 5,8 GHz e DFS per trovare il canale più ottimale.

Collaborazione fluida con diversi metodi di monitoraggio

La trasmissione DJI SDR rende la collaborazione più fluida per l'intero team creativo sul set. Può emettere tre segnali SDR e due segnali Wi-Fi contemporaneamente. In modalità broadcast, può connettersi a un numero illimitato di ricevitori, offrendo un'esperienza di monitoraggio di alta qualità a più collaboratori. Il ricevitore può connettersi a monitor tramite SDI/HDMI e smartphone e tablet tramite USB-C o Wi-Fi. L'opzione Wi-Fi consente un'esperienza di monitoraggio a doppio canale economicamente vantaggiosa senza un altro ricevitore.

Controlli remoti della telecamera per un monitoraggio agile e innovativo

Utilizzata con gli stabilizzatori della serie DJI RS, la trasmissione DJI SDR supporta le funzioni Force Mobile, joystick virtuale e ricentramento del gimbal. Se abbinato a una fotocamera, può supportare il controllo PTP, visualizzare e regolare apertura, otturatore, ISO e persino attivare le funzioni di scatto di foto e registrazione video della fotocamera tramite l'app. Può anche supportare il controllo CEC delle fotocamere Sony per attivare la modalità Mirror Control.

Flusso di lavoro e collaborazione efficienti su DJI PRO e oltre

DJI SDR Transmission può trasmettere metadati, facilitando la collaborazione durante le riprese. Quando DJI SDR Transmission è connesso all'app DJI Ronin in modalità Broadcast, gli utenti possono passare facilmente da un indice della fotocamera all'altro all'interno dell'app. Le telecamere cinematografiche tradizionali come ARRI e RED possono essere adattate tramite SDI, offrendo a registi, direttori della fotografia e team DIT accesso in tempo reale a informazioni dettagliate sulle riprese.

Opzioni di alimentazione versatili

La trasmissione DJI SDR utilizza un caricabatterie con protocollo PD standard con un ingresso di alimentazione USB-C. Può anche essere alimentato direttamente da DJI RS 4 Pro, DJI RS 4 o DJI RS 3 Pro se montato e utilizzato insieme, eliminando la necessità di una batteria separata. Di per sé, sia il trasmettitore che il ricevitore supportano le batterie NP-F standard del settore.

Compatto, leggero, portatile

La trasmissione DJI SDR è progettata per viaggiare con un equipaggio in movimento. Grazie al design leggero, un singolo trasmettitore o ricevitore pesa solo 145 g (5,1 once). L'antenna si ripiega, facilitando il trasporto e la conservazione.

Prezzo e disponibilità

La trasmissione DJI SDR e gli accessori possono essere acquistati su store.dji.com, negozi DJI, rivenditori autorizzati DJI e altri negozi dal 17 luglio alle 9:00 ET.