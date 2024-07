CORSAIR presenta la sedia gaming TC500 LUXE

Un nuovo metro di paragone per il comfort ed il lusso nel mondo gaming

CORSAIR ha comunicato oggi il lancio della TC500 LUXE, la top di gamma della serie di sedie gaming premium. Offrendo un livello mai visto di lusso e comodità, la TC500 LUXE rivoluziona il concetto di sedia gaming unendo un design accattivante ad una capacità di regolazione superiore, adattandosi alle esigenze di chi cerca il meglio del meglio per quanto riguarda stile e funzionalità.

Video

Il video di presentazione di CORSAIR TC500 LUXE è disponibile al seguente link:https://youtu.be/T4dZcUfKCso

La TC500 LUXE è stata progettata da zero e con estrema meticolosità per unire un comfort di alta gamma con l’utilizzo di materiali premium. Grazie al suo rivestimento in tessuto traspirante di alta qualità ed alle varianti disponibili in tre ricercate colorazioni, la seduta e lo schienale finemente imbottiti non offrono solamente una sedia lussuosa, ma donano anche una nota di eleganza a qualsiasi postazione. La seduta più ampia e piatta rispetto alle poltrone gaming standard, offerta dalla TC500 LUXE, è in grado di adattarsi perfettamente ad un’ampia gamma di corporature e posizioni, fornendo la massima comodità durante il lavoro, una partita oppure semplicemente un po’ di relax. L’impiego di schiuma ad alta densità ed i rinforzi aggiuntivi sostengono in modo ergonomico il corpo, per consentirvi di lavorare o giocare per ore senza fatica.

Grazie alle innumerevoli funzionalità che vi permettono di individuare la posizione perfetta, la TC500 LUXE è la poltrona CORSAIR più regolabile di sempre. Il supporto lombare integrato dotato di regolazione a quattro vie garantisce un sollievo personalizzabile per la zona lombare, mentre il cuscino rimovibile in memory foam assicura un morbido sostegno a testa e collo, ed è possibile posizionarlo a piacimento in altezza. I nuovi braccioli Omniflex, regolabili praticamente in qualsiasi direzione, consentono di posizionare le braccia in maniera ideale, per una comodità assoluta. Inoltre, qualora decideste di concedervi un po' di riposo, lo schienale può reclinarsi dolcemente fino a 160 gradi, per passare così senza fatica da una posizione di concentrazione ad una di completo relax.

Il robusto telaio interno in acciaio e la solida base metallica fanno della TC500 LUXE una sedia capace di resistere senza problemi ad un intenso utilizzo giornaliero, senza rinunciare al contempo sul lusso e sul design. Non importa che siate un giocatore professionista, un creatore di contenuti oppure una persona che trascorre molte ore seduta alla scrivania: questa poltrona vi offrirà un comfort straordinario ed un sofisticato ed impareggiabile stile. Sedetevi su una sedia gaming unica nel suo genere: una sedia che incarna il concetto di lusso anche nel mondo gaming.

Disponibilità e prezzi

La poltrona TC500 LUXE è ora disponibile nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

La poltrona TC500 LUXE dispone di una garanzia di due anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati della TC500 LUXE, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Per ulteriori informazioni sulla poltrona gaming CORSAIR TC500 LUXE, visita:

https://corsair.com/tc500