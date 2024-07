Logitech protagonista al Prime Day 2024

Amazon Prime Day è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di shopping tecnologico. Sono tante le occasioni imperdibili che oggi 16 e domani 17 luglio i consumatori potranno cogliere per aggiornare la propria fornitura tecnologica e per questo il dito è già pronto sulla tastiera per riempire il carrello.

Per questo motivo, Logitech non poteva mancare all’appuntamento. Il brand ha riservato ai propri clienti vantaggiose offerte sul proprio store ufficiale Amazon. Con sconti fino al 30%, gli utenti potranno approfittare delle promozioni su una vasta gamma di prodotti di alta qualità, ideali per migliorare la propria produttività e l’esperienza lavorativa.

Tra i dispositivi protagonisti dell’evento, spiccano alcune delle soluzioni più innovative e apprezzate di Logitech, tra cui il mouse MX Vertical, la tastiera MX Keys Mini e la webcam Brio 300.

Attenzione al comfort e all’ergonomia

Chi lavora per tante ore al pc seduto alla scrivania e vuole un’alternativa che gli permetta di assumere una posizione corretta delle mani, non può lasciarsi scappare il Mouse MX Vertical, un mouse progettato per ridurre la tensione muscolare e migliorare la postura del polso. La sua inclinazione di 57 gradi favorisce una posizione naturale della mano, riducendo lo sforzo muscolare del 10% rispetto ai mouse tradizionali. Dotato di un sensore ad alta precisione da 4000 DPI, offre un controllo accurato e fluido, perfetto per lunghe sessioni di lavoro.

Compattezza e funzionalità all-in-one

La tastiera MX Keys Mini è un dispositivo compatto e potente, che pur avendo dimensioni ridotte non non sacrifica la funzionalità. Infatti, grazie ai tasti Perfect Stroke, ogni pressione è fluida e precisa. La retroilluminazione intelligente si adatta automaticamente alle condizioni di luce ambientale e si attiva quando le mani si avvicinano alla tastiera. Inoltre, è compatibile con i sistemi operativi Android e iOS e può essere collegata fino a 3 dispositivi contemporaneamente e questo la rende ideale per chi lavora alternando il pc professionale, a quello privato, al tablet.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Per chi necessita di una qualità video professionale, la webcam Brio 300 è la scelta perfetta. Con risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia RightLight™ 3 con HDR, offre immagini nitide e luminose in qualsiasi condizione di illuminazione. Il campo visivo regolabile e la funzione di zoom digitale garantiscono un’inquadratura sempre ottimale. Inoltre, il microfono integrato con cancellazione del rumore assicura una comunicazione chiara e senza interferenze.

Ma non finisce qui! Queste e molte altre offerte sono disponibili esclusivamente oggi e domani.

