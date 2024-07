GEEKOM Mini IT12 in sconto imperdibile per il Prime Day

Potenza, Affidabilità e Risparmio per il tuo Business

Il GEEKOM Mini IT12 è il mini PC perfetto per le esigenze familiari e aziendali: potente, affidabile e pronto a dare una spinta al lavoro. Dotato di un processore Intel Core di 12a generazione, WiFi 6E, porta LAN 2.5GbE e numerose interfacce, offre prestazioni eccellenti e connettività completa.

Espandibile con SSD PCIe M.2 2280 e uno slot aggiuntivo per SSD SATA M.2 2242, supporta memoria DDR4 dual-channel fino a 3200MT/s per un multitasking fluido e reattivo. Inoltre, il design robusto in metallo e plastica garantisce resistenza e protezione, mentre il mini PC è energeticamente efficiente e silenzioso (meno di 49 decibel a pieno carico).

Preinstallato si trovaWindows 11 Pro ed è compatibile con altri sistemi operativi, il GEEKOM Mini IT12 è un'offerta imperdibile per il . Non lasciarti sfuggire questa occasione per elevare il tuo business al livello successivo!

Link al prodotto: Amazon.it

Prezzo di listino: 649€

Prezzo speciale (20% di sconto): € 519

Durata dell'offerta: 16-17 luglio (Prime day)