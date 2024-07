Attentato Trump - chi è Kimberly Cheatle: la guida del Secret Service nella bufera

E' stata nominata da Joe Biden nel 2022 alla guida del Secret Service, Kimberly Cheatle, la direttrice del corpo preposto alla protezione di presidenti e di ex presidenti finita nella bufera dopo il fallito attentato a Donald Trump sabato scorso in Pennsylvania.

Attualità - E' stata nominata da Joe Biden nel 2022 alla guida del Secret Service, Kimberly Cheatle, la direttrice del corpo preposto alla protezione di presidenti e di ex presidenti finita nella bufera dopo il fallito attentato a Donald Trump sabato scorso in Pennsylvania. Andata in pensione nel 2019 con 27 anni di carriera all'interno del corpo alle spalle, Cheatle ha lasciato un incarico dirigenziale per la sicurezza alla PepsiCo North America, per accettare di ritornare al Secret Service, diventando la seconda donna direttore. "Non mi sfugge il senso di questo risultato in un settore dominato dagli uomini" disse in un'intervista al momento della sua nomina. "Io conservo sulla scrivania una foto delle prime cinque donne diventate agenti, per ricordarmi che queste donne hanno creato le opportunità per me e che io posso aiutare altri a crescere e guidare".

Nel nominarla alla guida dell'agenzia, Biden ricordò che lui e la first lady Jill Biden avevano avuto modo di conoscere ed apprezzare Cheatle come responsabile della loro protezione quando era vice presidente. "Lei ha la mia completa fiducia", disse ancora il presidente. Come spiega il sito del corpo diretto da Cheatle, la donna "è il 27° direttore dei servizi segreti statunitensi, insediatosi il 17 settembre 2022. È responsabile dell'esecuzione con successo della missione integrata di protezione e indagini dell'agenzia guidando una forza lavoro diversificata composta da oltre 7.800 agenti speciali, divisione in uniforme Ufficiali, funzionari tecnici delle forze dell'ordine e personale amministrativo, professionale e tecnico".