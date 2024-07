Shannen Doherty sarà cremata: le sue ceneri saranno unite a quelle del padre e del cane e sparse a Malibù

Shannen Doherty è deceduta il 13 luglio 2024 all'età di 53 anni. La star di "Beverly Hills 90210" e "Charmed" aveva affrontato una lunga battaglia contro il cancro al seno, diagnosticato per la prima volta nel 2015. Durante un episodio del suo podcast "Let’s Be Clear", Shannen aveva espresso il desiderio di essere cremata e che le sue ceneri fossero unite a quelle di suo padre e del suo cane, per poi essere sparse a Malibù, un luogo a lei molto caro.

La storia del rapporto speciale tra Shannen e il suo cane Bowie è stata particolarmente toccante. L'attrice aveva spesso dichiarato che il suo cane era stato il primo a notare che qualcosa non andava, annusandola insistentemente sul lato destro, proprio dove poi le fu diagnosticato il tumore. Shannen aveva condiviso questa esperienza durante un'intervista a Entertainment Tonight nel 2016, sottolineando quanto fosse profondo il legame con il suo fedele compagno a quattro zampe.

Nel gennaio del 2024, Doherty aveva partecipato a un episodio del podcast "Let’s Be Clear", durante il quale aveva dettagliato le sue ultime volontà riguardo il funerale. L'attrice desiderava una cerimonia intima, riservata solo a coloro che veramente volevano esserci, e sperava che il suo funerale fosse una celebrazione dell'amore piuttosto che un momento di dolore. Shannen aveva affermato: "Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: ‘Grazie a Dio quella stza adesso è morta’", dimostrando il suo spirito combattivo e la sua volontà di mantenere un tocco di leggerezza anche nei momenti più difficili.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente i fan e il mondo dello spettacolo. Shannen Doherty aveva condiviso pubblicamente molte delle sue lotte e dei suoi successi, diventando un simbolo di forza e resilienza per molti. La sua carriera è stata segnata da ruoli iconici e da una presenza costante sulla scena televisiva e cinematografica. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita, ma il suo desiderio di essere commemorata con amore e gratitudine rimane un messaggio potente e toccante.

Durante il suo percorso con la malattia, Doherty aveva subito vari trattamenti, tra cui la mastectomia e la chemioterapia, documentando le sue esperienze sui social media per sensibilizzare e supportare altri pazienti oncologici. Nel 2020, aveva rivelato pubblicamente che il suo cancro era tornato e si trovava in stadio IV, continuando a lottare con determinazione fino alla fine.

Le sue ultime volontà riflettono la sua personalità unica e il suo profondo legame con la famiglia e gli amici più cari. La decisione di unire le sue ceneri a quelle del padre e del cane è un tributo al legame indissolubile che li univa, un modo per rimanere per sempre insieme in un luogo significativo come Malibù.

La memoria di Shannen Doherty continuerà a vivere non solo attraverso il suo lavoro artistico, ma anche attraverso i racconti e i ricordi di coloro che l'hanno amata e sostenuta durante la sua vita.