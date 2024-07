Cos'è AR-15 - il fucile usato dall'attentatore di Trump

Si tratta di un fucile leggero, azionato a gas, alimentato con caricatori e raffreddato ad aria.

Attualità - Armato di un AR-15, a circa 150 metri dal luogo in cui si trovava Donald Trump, Thomas Matthew Crooks ha sparato almeno 5 colpi. L'attentatore 20enne ha usato un modello di fucile semiautomatico più utilizzato negli Stati Uniti, anche nelle stragi di massa che si sono verificate nel Paese. Sviluppato e prodotto originariamente dalla Armalite, il nome sarebbe un acronimo di 'Armalite Rifle, design 15'. Dopo l'acquisizione dei diritti da parte della Colt's Manufacturing Company, AR-15 è diventato un marchio registrato della Colt, da cui è derivato l'M16, prodotto dalla stessa Colt's Manufacturing Company. Si tratta di un fucile leggero, azionato a gas, alimentato con caricatori e raffreddato ad aria. E' costruito con leghe di alluminio e materiali sintetici. Può essere smontato in due parti principali: la metà inferiore, che comprende il grilletto e il calcio e la metà superiore, che comprende l'otturatore e la canna. È camerato principalmente per la cartuccia .223 Remington.

È stato prodotto in varie configurazioni, anche non esclusivamente semiautomatiche.