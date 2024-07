Trump - pugno alzato - sangue sul volto e bandiera: la foto simbolo

renderemo di nuovo cristiana l'America immediatamente dopo l'attentato all'ex inquilino della Casa Bianca durante un comizio.

Grato a Dio per averlo protetto

Attualità - Pugno alzato in segno di sfida, rivolo di sangue sul volto, la bandiera degli Stati Uniti dietro di lui e il cielo azzurro della Pennsylvania sullo sfondo. E' già diventata iconica la fotografia condivisa su 'X' dal figlio dell'ex presidente americano, Donald Trump Jr. immediatamente dopo l'attentato all'ex inquilino della Casa Bianca durante un comizio. "Non smetterà mai di lottare per salvare l'America", ha scritto il figlio del candidato repubblicano. Suo fratello, Eric Trump, ha poi pubblicato la stessa immagine con la didascalia: "Questo è il combattente di cui l'America ha bisogno!". Il senatore della Florida Marco Rubio ha condiviso entrambi i post con la didascalia "Dio ha protetto il presidente Trump". L'ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy ha condiviso la foto con una didascalia simile: "Grato al presidente Trump per il suo sacrificio. Grato a Dio per averlo protetto".

Il presidente della Rising Christians Union e sostenitore di Trump, Shakeel Jahangir, ha condiviso la foto con l'immagine di una croce sovrapposta alle parole: "Trump ha appena vinto... renderemo di nuovo cristiana l'America".