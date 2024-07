Attentato a Trump - cecchino spara: ex presidente ferito

Sul volto di Trump, come hanno documentato foto e video, macchie di sangue.

Ci sarebbero due feriti

Attualità - Attentato a Donald Trump. L'ex presidente, durante un comizio a Butler in Pennsylvania, è stato colpito da un cecchino che ha aperto il fuoco da posizione elevata. Trump è stato lievemente ferito ad un orecchio e ha ricevuto cure in ospedale. Una persona, tra il pubblico, è rimasta uccisa. Ci sarebbero due feriti. L'attentatore, secondo i media americani, è stato ucciso. Al momento degli spari, poco dopo le 18 locali, Trump è caduto a terra sul palco. Gli agenti dei servizi segreti sono intervenuti per 'coprire' l'ex presidente, portato via dalla sicurezza. Sul volto di Trump, come hanno documentato foto e video, macchie di sangue. L'ex presidente ha cercato di rivolgersi alla folla con parole e gesti mentre veniva portato via su un veicolo. "Si è verificato un incidente nel pomeriggio del 13 luglio ad un comizio di Trump in Pennsylvania", le parole di Antony Guglielmi, responsabile della Comunicazione dell'US Secret Service.

"Il Secret Service ha messo in atto misure di protezione e l'ex presidente è salvo. C'è un'indagine dei servizi", ha aggiunto.