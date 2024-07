Follia nella 14esima tappa del Tour de France 2024

Spettacolo - Follia nella 14esima tappa del Tour de France 2024. La maglia gialla Tadej Pogacar, protagonista assoluto della giornata, deve fare i conti con l’idiozia di uno spettatore che, in un tratto impegnativo in salita, lancia patatine in faccia alla maglia gialla.