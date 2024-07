Tim Summer Hits: Massimo Pericolo in costume ed Emis Killa a petto nudo scatenano polemiche

Durante la terza puntata del "Tim Summer Hits", trasmessa su Rai1 dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, si è scatenata una polemica sui social media riguardante l'abbigliamento di Massimo Pericolo ed Emis Killa. I due artisti sono saliti sul palco con look decisamente casual: Massimo Pericolo indossava solo un costume da bagno, mentre Emis Killa ha optato per un paio di pantaloni lunghi, ma senza maglietta.

Massimo Pericolo ha cantato "Moneylove" in compagnia di Emis Killa, e la loro scelta di abbigliamento ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli utenti di X (ex Twitter). Molti hanno criticato la loro scelta, evidenziando una discrepanza nel trattamento riservato a Elodie, che era stata bersaglio di critiche per un abito giudicato troppo corto e provocante durante una sua esibizione precedente.

I commenti sui social sono stati numerosi e vari: "Ma questo sta scherzando? Ma perché nudo?", "E poi Elodie viene criticata se ha la pancia fuori", fino a "Massimo Pericolo pensava di andare al mare?" e "Questi uomini sempre a cantare in mutande? Si vestissero un po’". Tra le battute ironiche e le critiche più serie, la questione dell'abbigliamento ha chiaramente diviso il pubblico, evidenziando una sensibilità crescente verso i costumi di scena degli artisti, sia maschili che femminili.

Nonostante le polemiche, l'evento ha continuato a essere un successo di partecipazione e di ascolti, consolidando il "Tim Summer Hits" come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate italiana. Il programma ha visto la partecipazione di numerosi altri artisti di spicco come Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elettra Lamborghini, Fedez, Ghali, Gigi D'Alessio, Irama, J-Ax, Loredana Bertè, Mahmood e tanti altri, offrendo al pubblico quattro serate di grande musica e intrattenimento.

L'evento, aperto gratuitamente al pubblico, è stato un importante palcoscenico non solo per le performance musicali, ma anche per il dibattito su temi attuali come l'abbigliamento e l'immagine pubblica degli artisti. Le serate sono state registrate dall'11 al 14 giugno e trasmesse in televisione a partire dal 28 giugno, proseguendo poi con le date del 7, 12 e 19 luglio, con una puntata "best of" prevista per il 26 luglio.