Margot Robbie incanta Wimbledon: in dolce attesa al Centre Court

Margot Robbie ha fatto un’apparizione straordinaria al Centre Court di Wimbledon, attirando l'attenzione di tutti non solo per il suo innegabile glamour, ma anche per la notizia della sua prima gravidanza. La star di "Barbie", nota per il suo stile impeccabile e il talento indiscusso, è apparsa raggiante accanto al marito, Tom Ackerley, con cui è sposata dal 2016.

Robbie, 34 anni, e Ackerley, produttore cinematografico, hanno recentemente confermato che aspettano il loro primo figlio. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan e dai media, che hanno seguito attentamente la coppia sin dai loro inizi. I due si sono conosciuti nel 2013 sul set del film "Suite Française", dove Ackerley lavorava come assistente alla regia. La loro relazione, inizialmente tenuta lontana dai riflettori, è cresciuta solidamente nel tempo, culminando in un matrimonio privato a Byron Bay, in Australia.

La partecipazione di Margot Robbie a Wimbledon ha avuto un significato speciale anche per un motivo personale. Nove anni fa, l'attrice aveva assistito al torneo da spettatrice esterna, durante i suoi giorni a Clapham, Londra, condividendo una casa con amici. Questa volta, invece, ha potuto godere del torneo dai posti d’onore del Centre Court, segno tangibile del suo percorso straordinario nel mondo dello spettacolo e del cinema.

Durante l'evento, Margot è stata vista in un elegante abito estivo che metteva in risalto la sua figura, con un leggero accenno della sua futura maternità. La scelta del look ha sottolineato ancora una volta la sua eleganza innata e la capacità di essere sempre al centro dell'attenzione senza eccessi.

La coppia è nota per la sua riservatezza riguardo alla vita privata, ma ha sempre condiviso la loro passione comune per il cinema. Insieme, hanno fondato la casa di produzione LuckyChap Entertainment, che ha prodotto film di successo come "I, Tonya" e "Birds of Prey", oltre al recente "Barbie" che vede Margot come protagonista principale.

Questa notizia segna un nuovo capitolo nella vita di Margot Robbie, una delle attrici più amate e rispettate di Hollywood, e siamo sicuri che continuerà a incantare il pubblico sia sul grande schermo che nella sua vita quotidiana.