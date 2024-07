Biden e la gaffe Putin-Zelensky - la Russia ride

Joe Biden è un candidato pro Russia, dice Zakharova, 'apprezzando' la gaffe dell'inquilino della Casa Bianca.

Joe Biden confonde Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin e la Russia ride

Attualità - Joe Biden confonde Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin e la Russia ride. La gaffe del presidente degli Stati Uniti, nell'ultimo giorno del vertice Nato a Washington, non passa inosservata nemmeno a Mosca. Il primo commento ironico è affidato a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri. "Joe Biden è un candidato pro Russia", dice Zakharova, 'apprezzando' la gaffe dell'inquilino della Casa Bianca. Biden, nel corso della conferenza, ha dedicato parole durissime a Putin, definito un "pazzo omicida". Il presidente degli Stati Uniti ha escluso la possibilità di un colloquio diretto con il presidente russo: "Sono pronto a parlare con tutti, ma prima Putin deve cambiare", la sintesi della risposta del presidente americano. Le sue parole vengono stigmatizzate dal Cremlino, attraverso le dichiarazioni del portavoce Dmitry Peskov.

Tutto il mondo, dice il portavoce di Putin, ha notato la gaffe di Biden che per errore si è rivolto a Volodymir Zelensky chiamandolo 'Putin', sottolinea il Cremlino. "Spetta comunque agli elettori negli Stati Uniti decidere del futuro dei candidati", aggiunge Peskov, accusando poi il presidente americano di aver fatto un commento poco rispettoso nei confronti di Putin: "Per noi è inaccettabile, che non mette in buona luce il presidente degli Stati Uniti".