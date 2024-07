50 ANNI DI DUNGEONS & DRAGONS

La Royal Mail ha rivelato oggi le immagini straordinarie di 14 Francobolli Speciali emessi per celebrare i 50 anni dalla creazione del Gioco di Ruolo più Famoso al Mondo, DUNGEONS & DRAGONS (D&D). La collezione è stata concessa in licenza dall'azienda leader di giochi e giocattoli Hasbro e dalla sua divisione Wizards of the Coast.

D&D è spesso citato come il primo gioco di ruolo moderno e si stima che attualmente ci siano oltre 64 milioni di fan in tutto il mondo. Ed è estremamente popolare nel Regno Unito.

Tutti i 14 francobolli della serie sono stati illustrati dall'artista britannico Wayne Reynolds, con 11 delle illustrazioni commissionate appositamente per questa collezione. Reynolds ha già realizzato illustrazioni per vari giochi, manuali e guide di D&D per oltre 20 anni.

Il set principale di otto splendidi francobolli presenta una selezione di mostri iconici del gioco: Drago Rosso, Orsogufo, Vecna, Cubo Gelatinoso, Mind Flayer, Mimic, Belva Distorcente e Beholder.

Quando si illuminano i francobolli del set principale con una luce ultravioletta, viene rivelata una sorpresa speciale. Quattro francobolli mostrano il logo ampersand (&) di D&D. Gli altri quattro svelano una grafica pertinente al mostro raffigurato sul francobollo: Drago Rosso (testa di drago), Vecna (teschio), Mimic e Beholder. Ognuna di queste quattro grafiche fluorescenti è stata creata per il 50° anniversario.

Altri sei francobolli, presentati in un foglietto, raffigurano immagini dinamiche di un gruppo di eroi avventurieri che possono essere utilizzati nel gioco, tra cui: Tiefling Ladro, Umano Bardo, Halfling Chierico, Elfo Guerriero, Nano Paladino e Mago Dragonide.­­

David Gold, Direttore degli Affari esteri e della Politica, ha dichiarato: "Per cinquant'anni, Dungeons & Dragons ha permesso a milioni di fan in tutto il mondo di divertirsi usando la propria immaginazione per immergersi in un mondo magico. Siamo lieti che questo gioco di ruolo creativo ed emozionante venga celebrato grazie alle illustrazioni uniche del britannico Wayne Reynolds".

Dan Rawson, Global Play Lead, DUNGEONS & DRAGONS presso Wizards of the Coast, ha affermato: "Sulla base del lavoro già svolto da Hasbro con Royal Mail, siamo onorati di pubblicare questa bellissima collezione di francobolli, approvata ufficialmente da S.M. Re Carlo III, per celebrare il 50° anniversario del Gioco di Ruolo più Famoso al Mondo. Con le splendide illustrazioni di Wayne Reynolds, artista di lunga data per DUNGEONS & DRAGONS, che raffigurano i nostri eroi avventurieri e le nostre temibili creature, siamo certi che questi articoli saranno apprezzati tanto dai fan di D&D quanto dai collezionisti di francobolli".

L'artista Wayne Reynolds ha dichiarato: "Essere chiamato a illustrare i francobolli di DUNGEONS & DRAGONS per la Royal Mail è stato un grande onore per me. In quanto artista britannico, è stata un'opportunità meravigliosa poter contribuire a quella che considero un'istituzione iconica, con le mie illustrazioni create come artista fantasy di lungo corso per D&D. Ho l'opportunità di vedere le mie opere sui francobolli!".

Pubblicato per la prima volta nel 1974, D&D è stato originariamente progettato da Gary Gygax e Dave Arneson nel Wisconsin, USA. Introdotto nel Regno Unito nel 1975, da allora è diventato il Gioco di Ruolo più Famoso al Mondo.

I mondi, i mostri e il gameplay di D&D hanno influenzato i più famosi pilastri del fantasy nel cinema, nella televisione, nei videogiochi e molto altro.

I francobolli, nonché una serie di prodotti da collezione, sono disponibili per il pre-ordine da oggi 11 luglio sul sito www.royalmail.com/dnd e per telefono al numero +44 03457 641 641. La confezione di presentazione, che comprende tutti i 14 francobolli, ha un prezzo di £ 24,40. I francobolli saranno in commercio a partire dal 25 luglio.