Tour de France - oggi dodicesima tappa: orario e diretta tv

Spettacolo - Il Tour de France 2024 propone oggi la 12esima tappa, la Agen-Pau di 165 km. Il percorso della frazione dell'11 luglio prevede un percorso vivace ma non al punto da avere effetti sulla classifica generale guidata dalla maglia gialla Tadej Pogacar. Il gruppo affronta 2 Gran Premi della Montagna di quarta categoria: al km 127 la Cote de Blachon (1,5 km al 6,9%) e al km 136,3 la Cote de Simacourbe (1,8 km al 6,4%). Se il tappo non salta, il finale è destinato a regalare una volata di gruppo visti gli ultimi 15 km pianeggianti. La partenza è prevista alle 12.50, l'arrivo è atteso alle 17.30 circa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raidue dalle 14.45, con diretta streaming su Raiplay. Per gli abbonati, diretta dall'inizio della frazione su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.