Galaxy Unpacked 2024: Galaxy AI è qui

Samsung ha presentato oggi, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked 2024, le sue ultime novità riguardo smartphone e dispositivi wearable.

Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 sono i due nuovi smartphone di punta della serie Galaxy Z, che consentono di vivere esperienze uniche grazie al design elegante e compatto, offrono molteplici opzioni di personalizzazione e garantiscono prestazioni potenti.Con questi dispositivi, Samsung inaugura un nuovo capitolo di Galaxy AI che si avvale del formato pieghevole più versatile e flessibile. Utilizzando l'ampio display di Z Fold, o sfruttandoFlex Window e l'iconica modalità Flex di Z Flip, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 saranno in grado di offrire ulteriori possibilità e massimizzare le funzionalità di intelligenza artificiale. Grazie all’eredità e alla storia di innovazione di Samsung nel design dei dispositivi, Galaxy AI sfrutterà l'esperienza pieghevole in modo intelligente per dare inizio a una nuova era della comunicazione, della produttività e della creatività.

La serie Galaxy Buds3 si presenta con un nuovo design che assicura una vestibilità ottimale. Il design a lama riflette l'identità iconica di Galaxy Buds e si rivolge ai consumatori più attenti allo stile, grazie a uno design ultra-elegante e moderno. Con la potenza di Galaxy AI, la serie Galaxy Buds3 offre una nuova esperienza di ascolto. I microfoni della serie Galaxy Buds3, infatti, analizzano il suono interno ed esterno in tempo reale per migliorare il suono e la qualità della cancellazione attiva del rumore (ANC) attraverso l’equalizzazione adattiva e l'ANC adattiva.

Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sono gli smartwatch progettati per affiancare l’utente nell'acquisire abitudini di vita più sane in ogni momento della giornata. Galaxy Watch7 massimizza il benessere quotidiano con allenamenti personalizzati e funzionalità di monitoraggio intelligente e preventivo della salute, mentre Galaxy Watch Ultra - l'ultimo nato della linea Galaxy Watch - è lo smartwatch Samsung più performante, progettato per raggiungere traguardi di livello superiore.

Galaxy Ring offre un approccio diretto al benessere, fornendo un monitoraggio e tracciamento dello stato di salute e approfondimenti personalizzati indossando il dispositivo al dito anche mentre si dorme. Grazie alla tecnologia dei sensori Samsung nella forma più piccola e discreta, fornisce informazioni che aiutano a capire facilmente se stessi. Progettato per il monitoraggio della salute 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, Galaxy Ring è leggero, con un peso compreso tra 2,3 e 3,0 grammi, assicurando il comfort durante l'uso prolungato.

Con queste nuove integrazioni alla gamma di dispositivi indossabili, Samsung espande così la potenza di Galaxy AI a un numero sempre maggiore di persone attraverso dispositivi progettati per fornire esperienze di benessere complete per tutti.