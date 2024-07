Non ci sono feriti Sono in corso le ricerche della polizia.

Attualità - Nel corso della rapina in una gioielleria al centro commerciale Roma Est, in via Collatina, quando i banditi hanno sparato colpi di pistola e la guardia giurata ha risposto al fuoco. Non ci sono feriti. I due rapinatori hanno portato via i gioielli che erano negli espositori e sono fuggiti. Sono in corso le ricerche della polizia.