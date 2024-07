CORSAIR - ventole PWM ad alte prestazioni RS Series, con collegamento Daisy – Chain

CORSAIR ha annunciato oggi il lancio della nuova serie di ventole RS Series, che combinano ragguardevoli prestazioni di raffreddamento con la possibilità di collegamenti a cascata, ad un prezzo decisamente competitivo, offrendo quindi a tutti gli appassionati la possibilità di realizzare configurazioni eleganti e facili da cablare. Grazie all’integrazione delle ultime innovazioni tecnologiche nel campo della ventilazione, le ventole RS Series sono la scelta ideale per coloro che desiderano ottenere prestazioni di raffreddamento ottimali gestendole direttamente tramite PWM, senza bisogno quindi di utilizzare controller aggiuntivi. Disponibili in una versione ARGB con illuminazione regolabile e in una versione non RGB, le ventole RS Series si presentano come la soluzione ideale per qualsiasi tipo di sistema.

Le ventole della linea RS semplificano inoltre la gestione del cable management, consentendo di collegare a cascata le ventole tra loro ed alla scheda madre, utilizzando quindi un unico connettore PWM a 4 pin. Le ventole ARGB della linea RS consentono di aggiungere un’illuminazione dinamica al sistema senza bisogno di ulteriori controller, semplicemente utilizzando un header ARGB da +5 V. Questa soluzione semplificata rende l’installazione un gioco da ragazzi, consentendovi di controllare con un semplice tocco velocità delle ventole e profili di illuminazione direttamente tramite la scheda madre.

In condizioni di carico ridotto, inoltre, il supporto della Modalità Zero RPM elimina il rumore prodotto dalle ventole, arrestandole completamente quando non sono necessarie. La linea RS Series vanta anche l’impiego della tecnologia CORSAIR AirGuide, una funzionalità presente nei modelli di ventole CORSAIR più recenti, che consente di incanalare in modo preciso ed efficiente il flusso d’aria grazie a speciali alette anti-vortice. Inoltre, l’impiego del rinomato cuscinetto a cupola magnetico CORSAIR contente di minimizzare rumore e frizione, assicurando allo stesso tempo una maggiore durata delle ventole, ed è il componente ideale per dare vita ad un prodotto completo dal valore eccezionale.

Disponibili in colorazione bianca oppure nera, e dimensioni di 120 mm e 140 mm, le ventole della linea RS Series offrono una soluzione versatile che risponde alle esigenze di qualsiasi sistema. Che siate o meno esperto di assemblaggio di PC, le ventole RS e RS ARGB offrono prestazioni di raffreddamento eccezionali e semplicità di installazione senza paragoni.

Disponibilità e prezzi

Le ventole RS e ARGB RS Series sono disponibili nelle dimensioni di 120 mm e da 140 mm, sia in confezioni multiple che singole, e sono acquistabili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR, presente in tutto il mondo.

I modelli RS e ARGB RS dispongono di una garanzia di due anni, oltre a essere supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati dei modelli RS e ARGB RS, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.