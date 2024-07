Alex Marangon - c'è un video con la sua fuga

La speranza è quella di trovare l'oggetto o gli oggetti contundenti con cui il giovane è stato colpito.

Attualità - Un video potrebbe far luce sulla morte di Alex Marangon. Al vaglio dei carabinieri ci sarebbe, infatti, un filmato che riprenderebbe la 'fuga' del 25enne dai due curanderos colombiani che potrebbero anche essere già fuori dai confini nazionali. Sono stati fissati, intanto, per sabato alle 10 a Marcon in provincia di Venezia, comune che osserverà un giorno di lutto cittadino, i funerali del giovane barista ucciso a Vidor nel trevigiano, durante la due giorni sciamanica Sol de Putumayo. Sentita già una parte dei partecipanti, le nuove circostanze emerse sul caso hanno imposto oggi agli investigatori dei nuovi sopralluoghi, sia nell'abbazia sconsacrata, sia nella zona tutt'attorno, dove sarebbe avvenuto il pestaggio mortale del ragazzo poi gettato nel Piave in fin di vita. La speranza è quella di trovare l'oggetto o gli oggetti contundenti con cui il giovane è stato colpito.