CORSAIR presenta i case 3500X Series

CORSAIR ha comunicato in data odierna il lancio del case per PC mid-tower CORSAIR 3500X Series, dedicati a coloro che vogliono abbinare eleganza, funzionalità e prestazioni di raffreddamento ad un prezzo accessibile. Con la possibilità di mettere in bella vista le componenti interne del PC grazie ai magnifici pannelli perimetrali in vetro temperato, i modelli 3500X si basano sul know-how e sull’esperienza decennali di CORSAIR nello sviluppo di alcuni dei bestseller nel settore dei case mid-tower.

Forte dell’ampia compatibilità per assicurare l’assemblaggio di un PC ad alte prestazioni, il fulcro della filosofia di progettazione del 3500X risiede proprio nella sua versatilità . Questo innovativo case supporta schede madri con fattore di forma da Mini-ITX a EATX ed è compatibile con i più recenti modelli a connettore posteriore come ASUS BTF e MSI Project Zero, offrendo a chi lo desideri la possibilità di assemblare un sistema pulito e privo di antiestetici cavi a vista. Grazie al suo generoso spazio interno in grado di adattarsi anche alle schede grafiche e ai sistemi di raffreddamento ad aria di dimensioni più grandi, il 3500X è la soluzione ideale per alloggiare il vostro sistema gaming di alto livello.

Non dovrete scendere ad alcun compromesso in merito alla potenza di raffreddamento del 3500X nonostante l’impiego di una generosa pannellatura perimetrale in vetro temperato: i punti di attacco ventole posizionati strategicamente sulle sezioni laterale, superiore e inferiore del case sono progettati per garantire un generoso flusso d’aria a tutte le componenti. Ma non è tutto: nel 3500X trovano spazio anche radiatori fino a 360 mm nella parte superiore oppure laterale, permettendovi di sfruttare anche le potenti soluzioni di raffreddamento custom loop offerte dai componenti Hydro X Series oppure di installare un sistema di raffreddamento per CPU all-in-one CORSAIR con prestazioni top di gamma.

Disponibile nelle versioni nera oppure bianca, il case 3500X Series vi offre diversi modelli tra cui scegliere in base alle vostre esigenze: iCUE LINK 3500X RGB, che include iCUE LINK System Hub e tre ventole RX120 RGB (la base perfetta per un sistema iCUE LINK all’avanguardia), 3500X ARGB, con tre ventole RS120 ARGB preinstallate per un’illuminazione intuitiva controllata con la scheda madre ed il case 3500X standard, dedicato a chi preferisce utilizzare le ventole già in suo possesso.

Grazie al connubio vincente di un design intuitivo, un look moderno ed elegante e prestazioni di raffreddamento impressionanti, il case per PC mid-tower CORSAIR 3500X è destinato a diventare un componente irrinunciabile per tutti appassionati e gamer.

Disponibilità e prezzi

I modelli 3500X, 3500X ARGB e iCUE LINK 3500X RGB saranno presto disponibili durante il terzo trimestre 2024 nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Il case 3500X è coperto da una garanzia di due anni oltre che dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati del case 3500X Series, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.