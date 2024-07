realme 12 4G a partire da € 189,99 per l'Amazon Prime Day

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, consolida la sua posizione nella fascia media del mercato con il lancio di realme 12 4G, progettato per offrire la più completa esperienza nel suo segmento: dalla ricarica veloce alla potenza di elaborazione, realme 12 4G permette agli utenti di vivere la quotidianità a tutta velocità.

La ricarica più veloce nella fascia di prezzo: SUPERVOOC da 67W

La ricarica SUPERVOOC da 67W di realme 12 4G è in grado di competere anche con i concorrenti da 80W. Ciò si traduce in una ricarica dallo 0% al 50% in soli 19 minuti e, anche con una breve ricarica di soli 5 minuti, si otterrà un incremento del 18%. Alla base di queste prestazioni, una batteria da 5000 mAh e l'avanzata tecnologia a doppia carica 2:1 di realme massimizzano sia l'efficienza di carica che la sicurezza per un'esperienza d'uso affidabile.

L'impegno di realme per l'esperienza utente va oltre la velocità. L'AI Smart Charging si adatta in modo intelligente ai modelli di utilizzo, ottimizzando la velocità di ricarica per la durata della batteria, rallentando la ricarica durante la notte o interrompendola all'80%. La schermata del tempo di ricarica residua offre maggiore trasparenza, per una migliore gestione del tempo di ricarica. Con 38 livelli di protezione, fra cui un chip intelligente a cinque core e molteplici circuiti di monitoraggio della sicurezza, realme 12 4G dà la priorità alla sicurezza dell'utente. L'algoritmo di regolazione intelligente VCVT di realme e quello di carica di mantenimento VFC, perfezionano ulteriormente il processo di carica per la massima efficienza e per una migliore salute della batteria.

Il potere di scegliere: fino a 8 GB + 8 GB di RAM dinamica e fino a 512 GB di spazio di archiviazione

Oltre alla sua capacità di elaborazione, la variante da 8+256GB del realme 12 4G permette di archiviare fino a 1.000 episodi di programmi TV, 60.000 canzoni o 60.000 foto, per assicurare agli utenti tutto lo spazio necessario per i loro contenuti digitali. Inoltre, realme 12 4G offrirà un'opzione di archiviazione ancora più ampia da 512 GB e vanta fino a 8 GB + 8 GB di RAM dinamica, quindi fino a 16 GB con la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion). Ciò consente di convertire lo spazio di archiviazione inutilizzato in RAM aggiuntiva, garantendo un multitasking continuo, giochi fluidi e prestazioni ottimali per le applicazioni più impegnative.

Display AMOLED immersivo da 6,67 pollici a 120 Hz

realme 12 4G è progettato per offrire un'esperienza d'uso fluida e coinvolgente, che va al di là delle sue prestazioni di base. Il suo display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz vanta una luminosità di picco di 2000 nit e dispone di tecnologie innovative come Rainwater Smart Touch e AI Protective Film Touch per una reattività ottimale in qualsiasi condizione. I doppi altoparlanti stereo con certificazione Hi-Res Audio offrono un suono ricco e coinvolgente, elevando le esperienze di intrattenimento.

Qualcomm Snapdragon 685 è il leader del segmento di fascia media

L'ultima proposta di realme è un concentrato di prestazioni progettato per migliorare l'esperienza nella fascia media. Il realme 12 4G è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 685, un chipset avanzato che, combinato con il sistema di raffreddamento a camera di vapore di realme, offre velocità e fluidità eccezionali, anche durante le attività più impegnative come il gioco.

realme 12 4G ha migliorato le proprie prestazioni, superando quelle di concorrenti che utilizzano lo stesso chipset, grazie in particolare all'ottimizzazione e alla gestione del calore di realme, che garantiscono perfomance superiori nei benchmark e negli scenari reali. Test accurati dimostrano che il realme 12 4G mantiene un frame rate medio di quasi 60 FPS sia in Free Fire che in MLBB, con cali minimi anche durante le azioni più intense.

Questa potenza è completata da un eccellente display AMOLED da 120 Hz. La sua frequenza di aggiornamento garantisce un'esperienza visiva fluida e reattiva, esaltando le capacità dello Snapdragon 685, per un approccio al gioco davvero coinvolgente come testimoniato da un punteggio AnTuTu di 366.749 che conferma la posizione di realme 12 4G quale leader nelle prestazioni di fascia media.

La tecnologia a 6 nm del realme 12 4G combina la sua potenza con una notevole efficienza energetica, che si traduce in una maggiore durata della batteria e in temperature inferiori, consentendo agli utenti di sperimentare performance da flagship senza compromessi.

Raffreddamento a camera di vapore per prestazioni costanti

L'avanzato sistema di raffreddamento di realme 12 4G lavora con il processore Snapdragon 685 per offrire prestazioni elevate. Questa innovativa soluzione di gestione termica, caratterizzata da una camera di vapore in acciaio inossidabile da 4392,56 mm², uno strato di dispersione del calore in grafite ad alte prestazioni da 12436 mm² e un'architettura a sette strati, mitiga efficacemente il calore generato durante attività intensive come il gioco o l'uso prolungato.

Questo si concretizza in un'esperienza sempre fluida e reattiva, anche nelle condizioni di utilizzo più esigenti. I test condotti nel mondo reale dimostrano la capacità di realme 12 4G di mantenere temperature ottimali, anche durante sessioni di gioco più lunghe con videogiochi avanzati come Free Fire: le temperature superficiali del dispositivo si attestano su un valore di 39,8°C (fronte), 39,4°C (retro) e 37,7°C (lato).

Prevenendo il surriscaldamento e il throttling, il sistema di raffreddamento a camera di vapore consente al processore Snapdragon 685 di operare al massimo delle sue potenzialità, assicurando agli utenti un gioco costante, un multitasking senza interruzioni e un avvio rapido delle app senza compromettere le prestazioni o il comfort.

Fotocamera OIS da 50MP di Sony per una nitidezza e una stabilità senza precedenti

realme 12 4G reinterpreta ciò che è possibile nel comparto fotografico degli smartphone di fascia media con la sua fotocamera principale SONY LYT-600 da 50 MP dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), una caratteristica rara in questo segmento. realme dà la priorità alla qualità del sensore e all'OIS, offrendo dettagli sorprendenti, colori ricchi e una nitidezza senza pari. La tecnologia SuperOIS migliora ulteriormente la stabilità, mentre il NightEye Engine garantisce prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione. Con realme 12 4G, gli utenti possono catturare foto e video di livello professionale con estrema semplicità.

Il design di realme 12 4G è dotato di caratteristiche specifiche come l'impermeabilità e la resistenza alla polvere di livello IP54 e un'antenna NFC a 360° per interazioni contactless. Disponibile negli eleganti colori Pioneer Green e Skyline Blue, il dispositivo ha uno spessore di soli 7,92 mm e un peso di 187 g che garantiscono il comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Una fotocamera selfie HD da 16MP completa il set di funzionalità, catturando autoritratti straordinari con nitidezza e dettaglio.

Il maestro della potenza della fascia media, presto in vendita

realme 12 4G, lo smartphone con le migliori prestazioni nel segmento di fascia media, è pronto a superare le aspettative in tutto il mondo con la sua filosofia"Ricarica veloce, potenza immediata". Dotato del potente processore Snapdragon 685, di una tecnologia di raffreddamento avanzata, di una fotocamera SONY da 50MP con OIS, di una ricarica rapida da 67W, di uno straordinario display AMOLED da 120Hz, di doppi altoparlanti stereo immersivi e non solo, realme 12 4G offre un'esperienza mobile senza precedenti.

realme 12 4G sarà disponibile per l'acquisto il 16 e il 17 luglio suAmazon con un prezzo di€ 189,99 anziché € 249,99. Per gli ultimi aggiornamenti su disponibilità e sconti, incluse le offerte early bird, è possibile visitare il sito ufficiale di realme o consultare i dettagli nella tabella sottostante.