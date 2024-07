Wimbledon - oggi Musetti negli ottavi di finale: orario e diretta tv

Nel tardo pomeriggio, sullo stesso campo, Errani in coppia con Andrea Vavassori gioca il terzo turno del doppio misto contro Withrow- Sutjiadi.

Spettacolo - Dopo Jannik Sinner, oggi tocca a Lorenzo Musetti: il toscano scende in campo a Wimbledon lunedì 8 luglio 2024 negli ottavi di finale. La testa di serie numero 25 affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 58 del ranking, nel primo match in programma sul campo numero 2. Si comincia a giocare alle 11 ora locale, le 12 in Italia, pioggia permettendo. Musetti, per la prima volta nella seconda settimana dei Championships, ha una chance concreta di approdare ai quarti di finale nel torneo più prestigioso del mondo. L'azzurro ha affrontato Perricard in un'occasione e ha vinto imponendosi sull'erba di Stoccarda quest'anno con un doppio tie-break. Il programma di oggi, che offre sul Campo Centrale la sfida tra Novak Djokovic e Holger Rune come terzo incontro, propone 2 match di doppio a tinte azzurre.

Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero 5 nel doppio femminile, nel terzo turno affrontano il team americano Gauff-Pagula nel secondo incontro sul campo numero 3, dove si parte alle 12 italiane. Nel tardo pomeriggio, sullo stesso campo, Errani in coppia con Andrea Vavassori gioca il terzo turno del doppio misto contro Withrow- Sutjiadi. Musetti in diretta tv e streaming Il torneo di Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis (203) dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena (204), con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi.

Su Sky Sport sarà l’edizione di Wimbledon più ricca e completa di sempre: saranno circa 750, infatti, le ore di programmazione live su ben 10 canali: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e i canali Sky Sport dal 252 al 257, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre a Sky Sport 4K. I 6 canali Sky Sport dal 252 al 257 saranno dedicati a tutte le altre sfide sui vari campi dell’All England Club.