Elezioni Francia - alle 17 affluenza quasi al 60%

Attualità - L'affluenza alle urne al secondo turno delle elezioni 2024 in Francia ha raggiunto il 59,71% alle 17.00, un dato in lieve crescita rispetto al 59,39% del primo turno. E' comunque un record di partecipazione dal 1981. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese in un comunicato. Un dato inoltre significativamente più alto rispetto al 2022, quando era stato solo del 38,11%. Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato verso le 12.30 al suo seggio a Touquet, nel nord della Francia, accompagnato dalla moglie Brigitte. Come sempre, il capo dello stato francese ha salutato i residenti presenti al seggio. Macron, che sarà all'Eliseo a partire dalle 18 per seguire la serata elettorale, potrebbe intervenire dopo l'annuncio dell'esito del voto, fa sapere Bfmtv.

Di fronte al rischio di disordini a margine della notte elettorale in Francia, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato la mobilitazione di 30mila agenti di polizia e gendarmi, di cui 5mila a Parigi e nella periferia della capitale. Una "forza molto numerosa" per evitare che "l'ultra-sinistra o l'ultra-destra approfittino dei risultati per creare disordine". Ieri Darmanin ha confermato 51 aggressioni fisiche o verbali contro candidati, squadre o tifosi in una campagna elettorale particolarmente tesa.