Pamplona - 6 feriti nel primo giorno della corsa dei tori

Attualità - Sei persone sono rimaste ferite nel primo giorno della corsa dei tori edizione 2024 a Pamplona, in Spagna. Lo riportano fonti mediche citate dall'emittente Rtve precisando che una persona ha riportato un trauma cranico, le altre cinque principalmente contusioni. Molti dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Al grido di “Viva San Firmino”, ogni giorno, fino al 14 luglio, centinaia di persone correranno assieme a sei enormi tori, alcuni dei quali pesano più di 600 chilogrammi, e diversi buoi attraverso gli stretti vicoli di Pamplona fino all'arena. Ogni anno decine di partecipanti si feriscono durante , corsa lungo gli 875 metri del percorso. Dal 1924 si sono verificati 16 incidenti mortali, l'ultimo nel 2009. Per gli attivisti per i diritti degli animali le corse dei tori sono "una crudeltà medievale".