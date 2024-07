Rivoluziona l'archiviazione dei dati con Intelligent iSCSI-SAS Bridge

Overland-Tandberg rivoluziona l'archiviazione dei dati con il lancio di Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO

Quest?innovativa soluzione consente la condivisione in rete delle unità a nastro SAS, rivoluzionando le modalità con cui imprese e realtà di ogni dimensione possono arrivare a sfruttare al meglio il loro patrimonio di dati.

Overland-Tandberg, leader mondiale nelle soluzioni di storage, backup e archiviazione dei dati, in collaborazione con ATTO Technology, annuncia l’ampliamento della propria offerta con il rivoluzionario Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO.

Quest?innovativa soluzione rappresenta una vera e propria pietra miliare nell?ambito delle infrastrutture per l?archiviazione dei dati, consentendo alle imprese di sfruttare pienamente il potenziale del loro patrimonio di dati. L?Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO, infatti, offre funzionalità all'avanguardia che ridefiniscono le capacità di archiviazione dei dati, tra cui:

- Integrazione delle librerie a nastro virtuali : con questa nuova proposta Overland-Tandberg innova l'archiviazione dei dati in ambienti virtualizzati, garantendo una perfetta integrazione e prestazioni ottimizzate per le librerie a nastro.

- Connettività Ethernet per unità a nastro SAS : l?Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO supporta la connettività Ethernet fino a un massimo di 4 unità a nastro SAS (LTO7 o successive).

- Integrazione delle unità a nastro SAS nelle infrastrutture iSCSI : con l?integrazione delle unità nastro SAS nelle infrastrutture iSCSI, i gruppi di lavoro hanno ora la possibilità di accedere alle unità nastro/storage collegate in rete, estrarne i dati per effettuare, ad esempio, operazioni di ripristino in modo semplice, rapido ed economicamente vantaggioso.

- Supporto LTFS : per una gestione efficiente dei nastri e per consentire un accesso più rapido ai file e ai dati.

- Mappatura automatica delle unità a nastro : è possibile mappare le unità a nastro dagli host.

- Indipendenza dal sistema operativo : l?Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO garantisce una compatibilità universale, assicurando una perfetta integrazione tra diversi ecosistemi IT (richiede iSCSI initiator).

"Siamo davvero entusiasti di ampliare la nostra offerta con l?Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO, grazie alla collaborazione con ATTO Technology", ha dichiarato Natalie Kremer, Global Product and Channel Marketing Manager di Overland-Tandberg, che ha proseguito:

"Quest?innovativa proposta è una soluzione semplice e flessibile, che permette la condivisione in rete e la scalabilità delle unità a nastro SAS. Grazie alle possibilità d'integrazione delle librerie a nastro virtuali e alla connettività Ethernet per le unità a nastro SAS, l?Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO consente a organizzazioni di ogni dimensione di ottimizzare i loro flussi di lavoro e di raggiungere livelli di efficienza mai visti prima d?ora."

"Siamo orgogliosi di collaborare con Overland-Tandberg al lancio dell?Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO", ha dichiarato Timothy J. Klein, CEO di ATTO Technology. "Questa partnership sottolinea il comune impegno nel fornire soluzioni avanzate che rispondano alle esigenze in continua evoluzione delle aziende di oggi. Questa soluzione consente di collegare facilmente le unità a nastro in una SAN iSCSI/Ethernet senza dover sostenere costi e senza dover affrontare la complessità che comporta l'implementazione di una SAN FC. Grazie a queste caratteristiche, le aziende saranno ora in grado di sfruttare al meglio il potenziale del loro patrimonio di dati e puntare dritte al successo".

Principali caratteristiche tecniche:

- OV-BR10GSASSFP+ : O-T Dual-port 10Gb Ethernet to Single (x4) port 12Gb SAS intelligent Bridge, SFP+ modules included, iSCSI Tape support only, external enclosure, powered by ATTO

- OV-BD10GSASRJ45 : O-T Dual-port 10Gb Ethernet to Single (x4) port 12Gb SAS intelligent Bridge, RJ45 SFPs included, iSCSI Tape support only, external enclosure, powered by ATTO

- OV-BD1URACK : O-T FlexRack, 1U Rackmount Shelf, up to 4x P/N OV-BR10GSASSFP+ and/or BD10GSASRJ45, powered by ATTO

Intelligent iSCSI-SAS Bridge powered by ATTO è immediatamente disponibile attraverso la rete globale di partner e distributori di Overland-Tandberg.