GeForce NOW “batte il caldo”: in arrivo 22 nuovi giochi a luglio

È il primoGFN Thursday del mese, è tempo quindi di dare uno sguardo ai 22 giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW durante il mese di luglio, compresi i 4 titoli che si uniscono alla piattaforma questa settimana.

Come se non bastasse, ci sono oltre 850 giochi su GeForce NOW che fanno parte degli Steam Summer Sale e quindi in offerta a prezzo scontato. È il momento perfetto per creare la vostra playlist di giochi estivi e godere di un'esperienza di gioco senza interruzioni su tutti i dispositivi con GeForce NOW, sia che siate rilassati sul divano sia che stiate giocando in movimento. Accedete all'app GeForce NOW per consultare la sezione dedicata e scoprire facilmente quali giochi sono disponibili in offerta.

Dando un’occhiata alle novità, più della metà dei giochi in arrivo questo mese sono titoli disponibili già al day 1, tra cui alcuni molto attesi comeOnce Human, Norland, F1 Manager 2024, e Dungeons of Hinterberg.

A dare il via alle aggiunte di questa settimana è il titolo free-to-playThe First Descendant di NEXON, uno sparatutto di ruolo in terza persona in cui i giocatori combattono per preservare il futuro dell'umanità.

Date un occhio alla lista dei giochi di questa settimana:

The Falconeer (gratuito su Epic Games Store , 4/07)

The First Descendant ( Steam )

Star Traders: Frontiers ( Steam )

Wuthering Waves ( Native e Epic Games Store )

Gli utenti troveranno nel corso del mese anche i seguenti giochi:

Once Human (Nuovo rilascio su Steam , 9/07)