FRITZ!Fon X6: il tuttofare per la Smart Home

Un ampio display a colori da 2,4 pollici, un design moderno, una batteria di lunga durata e un nuovo tasto Preferiti: ecco le caratteristiche principali del nuovo FRITZ!Fon X6. Naturalmente sono presenti anche le note funzionalità del FRITZ!Fon e le caratteristiche disponibili nell'ultimo FRITZ!OS. FRITZ!Fon X6 è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 99 euro IVA inclusa.

Design e semplicità d’uso

Il nuovo FRITZ!Fon X6 non solo colpisce per il suo design moderno, ma è anche dotato di un ampio display a colori da 2,4 pollici ad alto contrasto per un'eccellente leggibilità. L'utente può visualizzare correttamente le informazioni più importanti, come le previsioni del tempo, i prossimi appuntamenti, le informazioni della Smart Home o gli elenchi delle chiamate.

FRITZ!Fon X6 include un nuovo tasto Preferiti, configurabile liberamente, che consente di passare in modo rapido e semplice ai menu più importanti, ad esempio quello della Smart Home o alla rubrica telefonica. Il nuovo apparecchio tuttofare per la rete domestica è disponibile nelle versioni bianca o nera.

Il tuttofare per la Smart Home

Con un'ampia gamma di funzioni, il FRITZ!Fon X6 è il tuttofare per la Smart Home: include non solo la segreteria telefonica, il blocco delle chiamate e le rubriche multiple, la web radio, la ricezione delle e-mail e la sveglia, ma include funzionalità per il Wi-Fi e la Smart Home, che lo rendono il compagno ideale sia per l'ufficio di casa che per la casa digitale.

Inoltre, grazie al più recente FRITZ!OS, c'è molto di più: il supporto per i contatti da una CardDAV o da un provider online, come Apple, Google e GMX. La nuova suoneria "Voice" annuncia il nome presente in rubrica o la località da cui proviene la chiamata insieme al numero di telefono. Grazie al nuovo calendario è ora possibile fissare appuntamenti direttamente con il FRITZ!Fon e creare un promemoria sonoro. Una batteria più potente, una gestione intelligente dell'energia e un sensore di luminosità, che regola l’illuminazione del display e della tastiera in base alla luce ambientale, garantiscono una durata prolungata della batteria. Infine, il sensore di movimento integrato è in grado di riattivare il telefono dallo standby quando serve.

Telefonia DECT sicura in qualità HD

Una volta registrato con il FRITZ!Box premendo un pulsante, il FRITZ!Fon X6 utilizza automaticamente una connessione radio DECT criptata per la trasmissione di voce e dati: non è necessario gestire ulteriori impostazioni e si può beneficiare immediatamente degli elevati standard di sicurezza del FRITZ!Box.

Grazie al supporto per l'HD full-duplex, anche da parte del vivavoce integrato e allo standard radio DECT ad alta efficienza energetica in combinazione con la batteria ad alte prestazioni, gli utenti possono effettuare telefonate con un'elevata qualità vocale. Le impostazioni audio garantiscono un suono perfetto durante la riproduzione di stazioni radio web e migliorano la qualità del parlato durante le telefonate. Le chiamate ricevute e i messaggi della segreteria telefonica vengono visualizzati sul display semplicemente premendo un pulsante.

FRITZ!Fon X6 Edition International di AVM in sintesi