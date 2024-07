L'ultima stagione di Marvel's Wastelanders è in arrivo 13 settembre

L’ULTIMO CAPITOLO DELLA SERIE AUDIBLE ORIGINAL ITALIANA CON NERI MARCORÈ, FABRIZIO BENTIVOGLIO, LELLA COSTA, SERGIO RUBINI E LUCA WARD, DISPONIBILE IN ESCLUSIVA DAL 13 SETTEMBRE

Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) - annuncia l'imminente uscita della sesta e ultima stagione della serie Audible Original italiana Marvel's Wastelanders.

In Italia, la sesta stagione di Marvel's Wastelanders sarà disponibile in esclusiva su Audible dal 13 settembre 2024e avrà le voci di Neri Marcorè (Star-Lord), Fabrizio Bentivoglio (Occhio di Falco),Lella Costa (Vedova Nera), Sergio Rubini (Wolverine) e Luca Ward (Dottor Destino).

Wolverine, Vedova Nera, Star-Lord, Occhio di Falco e Dottor Destino si uniscono per fermare Valeria Richards. Lei è la donna più intelligente sulla Terra, immortale e solitaria oltre ogni ragione. Dopo essere sopravvissuta a una pioggia di missili nucleari nel sud della California e aver preso possesso del Cubo Cosmico, in grado di alterare la realtà, Valeria si avvicina pericolosamente alla follia. Qualcosa di inquietante si cela nella "Zona Morta" colpita dalle radiazioni ed è compito dei nostri eroi svelare il mistero e fermare Valeria prima che porti a termine un piano di malvagità senza precedenti.

La serieMarvel's Wastelanders è la prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment. Il capitolo finale arriverà in Italia a settembre, con una produzione di alto livello e attori rinomati e di grande rilievo, che prestano la voce ai leggendari Supereroi Marvel.

L'epopea audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021.

La versione in lingua inglese dell’ultima stagione è stata diretta da Kimberly Senior e scritta da Nick Bernardone, J. Holtham e Mark Waid.

Sound design originale di One Thousand Birds, musiche originali di Lindsay Jones.