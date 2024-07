MultiVersus: ecco il primo gameplay dell’Agente Smith

Il nuovo trailer anticipa l’arrivo del personaggio tratto dal franchise di The Matrix, disponibile nel gioco dall’8 luglio

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di MultiVersus che svela il primo gameplay dell’Agente Smith. L’antagonista principale della serie di film The Matrix l’8 luglio si unirà al roster del gioco, parte della Stagione 1: Cattivi e Cabaret.

L’Agente Smithè un personaggio di classe Picchiatore con mosse che rispecchiano il suo ruolo di difensore della Matrice. Con una velocità sconcertante, una mira sorprendente e un’insaziabile sete di controllo, è pronto a trasformare il Multiverso nel suo parco giochi. Nel nuovo video si può vedere l’Agente Smith che sfrutta le sue capacità con le armi da fuoco e nel combattimento ravvicinato, teletrasportarsi durante la lotta per accorciare le distanze e chiamare in supporto un altro Agente.

L’Agente Smith sarà disponibile come combattente giocabile gratuito a partire dall’8 luglio partecipando all’evento “Batti le fenditure, ottieni l’Agente Smith gratuitamente”, in cui i giocatori potranno sfidare i boss nella modalità PvE per ottenere ricompense.

Trovi iltrailer ufficiale dell’Agente Smith in

MultiVersus

qui:

https://youtu.be/IW0h8mIRZRA