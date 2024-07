Eddie Murphy non vuole un funerale: Lasciatemi andare via in silenzio

Il celebre attore e comico Eddie Murphy, 63 anni, ha recentemente dichiarato di non voler un funerale quando arriverà il momento della sua scomparsa. In una recente intervista, Murphy ha espresso il desiderio che i suoi cari "lo lascino andare via in silenzio", senza cerimonie o commemorazioni pubbliche.

Murphy, noto per i suoi ruoli iconici in film come "Beverly Hills Cop" e "Il professore matto", ha sempre avuto un rapporto particolare con la morte e le commemorazioni. Nel passato, ha anche raccontato di aver pagato di tasca propria il funerale del comico Redd Foxx, suo mentore e amico, che era morto senza soldi a causa di cattive gestioni finanziarie e problemi con l'IRS.

Questa rivelazione di Murphy arriva in un periodo di riflessione per l'attore, che ha recentemente parlato anche delle sue esperienze di vita e della sua carriera in un'intervista a Entertainment Weekly. Durante l'intervista, Kevin Bacon, suo co-protagonista nel prossimo film "Beverly Hills Cop: Axel F", ha lodato Murphy per la sua abilità di improvvisazione e per l'atmosfera di lavoro rilassata e spontanea che porta sul set.

Murphy, che ha recentemente terminato le riprese di "Beverly Hills Cop: Axel F", ha condiviso anche il suo pensiero sulla necessità di evoluzione nel racconto del film. Ha sottolineato come questo quarto capitolo rappresenti un'importante svolta per Hollywood, grazie all'inclusione di nuove dinamiche e personaggi, pur mantenendo il cuore della serie originale.

Le parole di Murphy sul non voler un funerale riflettono forse una visione più intima e personale della vita e della morte, in contrasto con il glamour e l'attenzione che hanno caratterizzato gran parte della sua carriera. È un ulteriore segno della complessità dell'uomo dietro l'artista, che continua a sorprendere e ispirare sia i fan che i colleghi di Hollywood.