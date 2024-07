Donna uccisa con fucilata a Roma - oggi interrogatorio di convalida del fermo per l'ex

Sempre oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo della donna al Policlinico di Tor Vergata.

Sempre oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo della donna al Policlinico di Tor Vergata

Attualità - È stato fissato per questa mattina nel carcere di Regina Coeli l’interrogatorio di convalida del fermo per Gianluca Molinaro, l’uomo che giovedì pomeriggio ha aperto il fuoco contro la sua ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, la fisioterapista 51enne uccisa in via degli Orseolo poco distante dalla clinica dove lavorava. L’uomo, di 53 anni, che si è costituito presso una caserma dei carabinieri consegnando il fucile a canne mozze con cui ha compiuto il femminicidio, dopo aver trascorso la notte in ospedale per un malore da ieri mattina si trova in carcere. Le accuse contestate all’uomo, difeso dall’avvocato Eleonora Nicla Moiraghi, sono di omicidio aggravato e detenzione abusiva di armi. Sempre oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo della donna al Policlinico di Tor Vergata.