Fair Play Menarini - Rigali: Grande emozione ricevere premio con grandi campioni

Spettacolo - "Sono molto emozionato di ricevere questo premio, visto i grandi campioni premiati in passato e quest'anno. E pensare che sono premiato anch'io è veramente uno spettacolo. Vestire, poi, la divisa del mio gruppo sportivo è un onore e mi permette di fare del mio sport una professione vera e propria e sono molto, molto contento di tutto questo". Lo ha detto il velocista Roberto Rigali, vice campione del mondo con la staffetta 4x100, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio per la categoria 'Tenacia e Fair Play". "Per certi aspetti, mi sono avvicinato all'atletica tardi. Sono sempre stato molto sportivo, però l'atletica l'ho praticata quando ero già un po' grandicello quindi ho iniziato a prenderla seriamente negli ultimi anni e diciamo che, per fortuna, è andata bene", ha raccontato Rigali.

