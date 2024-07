Biden - intervista con gaffe: Sono la prima donna di colore vicepresidente

Nuova gaffe di Joe Biden, che inciampa in un'intervista radiofonica e si definisce orgoglioso di essere la prima donna nera a servire alla Casa Bianca con un presidente nero.

Attualità - Nuova gaffe di Joe Biden, che inciampa in un'intervista radiofonica e si definisce "orgoglioso" di essere la prima "donna nera a servire alla Casa Bianca con un presidente nero". Una settimana dopo il disastroso dibattito televisivo con Donald Trump, e alla vigilia di un weekend chiave per la sua candidatura, il presidente 'non brilla' nell'intervista con una radio di Philadelphia, in vista della visita in Pennsylvania in programma domenica. Biden va nel pallone confondendo il suo ruolo con quello della sua vice Kamala Harris e nel mix va indietro nel tempo a quando il presidente americano non era lui, ma Barack Obama.