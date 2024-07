Elezioni Gb - Farage eletto per la prima volta: Primo passo di qualcosa che vi stupirà

Nigel Farage eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni.

Nigel Farage eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni

Attualità - Nigel Farage eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni. Nelle elezioni che si sono svolte in Gran Bretagna il suo partito Reform Uk ha conquistato quattro seggi, secondo i dati di Bbc e Guardian. Farage ha vinto a Clacton, per più di 8.000 voti, riporta la rete britannica. E', ha detto, "il primo passo di qualcosa che vi stupirà tutti". Per quasi tre decenni Nigel Farage è stato il volto dell'euroscetticismo nel Regno Unito, diventando uno dei campioni della Brexit alla guida dell'Ukip prima e poi del Brexit Party. Ora che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è una realtà, il 60enne istrionico leader populista, grande amico e fan di Donald Trump che lo voleva ambasciatore britannico a Washington, vuole riformare il Paese abbassando drasticamente le tasse e dichiarando guerra a criminalità e, soprattutto, all'immigrazione.

Alla guida di Reform Uk Farage afferma di volte guidare "una rivolta politica, voltando le spalle allo status quo politico che non funziona, niente funziona più". Iniziata la campagna con l'11%, il partito di Farage è costantemente salito, arrivando anche a metà giugno a 19% e facendo precipitare i Tories al terzo posto. Gli ultimi sondaggi lo danno intorno al 16%, che sarà confermato sarà un enorme risultato per il partito.