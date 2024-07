David e Victoria Beckham festeggiano il 25º anniversario indossando gli stessi abiti del Matrimonio

David e Victoria Beckham hanno celebrato il loro 25º anniversario di matrimonio in un modo davvero speciale: indossando gli stessi abiti che avevano al loro matrimonio nel 1999. La coppia ha deciso di ricreare il giorno del loro matrimonio, tornando a indossare gli iconici abiti viola che avevano scelto per il loro giorno speciale.

Il 4 luglio 2024, i Beckham hanno condiviso sui social media delle foto che li ritraggono negli stessi vestiti, suscitando ammirazione tra i fan. David, 49 anni, ha indossato nuovamente il suo completo viola, sebbene con qualche difficoltà, dato che ha dovuto "tirare dentro la pancia" per farlo entrare. La tuta ha mostrato qualche segno del tempo, con un piccolo strappo visibile intorno alla vita. Nonostante questo, David ha mantenuto un sorriso radioso e ha scherzato sul fatto che "ancora ci sta".

Victoria, invece, ha avuto meno difficoltà a rientrare nel suo abito da sposa. La stilista e ex Spice Girl ha condiviso un video in cui si mostra mentre indossa con facilità il suo vestito, vantandosi scherzosamente davanti a uno specchio. La sua eleganza e il suo stile senza tempo sono stati acclamati dai follower.

Il loro figlio di 19 anni, Cruz, ha anche lui partecipato ai festeggiamenti, indossando il completo di David con molta meno fatica. La famiglia ha celebrato l'anniversario nella loro tenuta di campagna, scattando foto e godendosi il momento.

Il matrimonio dei Beckham, avvenuto al Luttrellstown Castle in Irlanda, è costato oltre un milione di dollari. Questo evento è stato uno dei matrimoni più discussi e glamour degli anni '90. Nel celebrare i loro 25 anni insieme, David e Victoria hanno dimostrato che, nonostante il tempo che passa, il loro amore e il loro stile rimangono invariati.

Questa celebrazione non è solo un ricordo del loro passato, ma anche una dimostrazione della loro continua influenza nel mondo della moda e dello spettacolo. La coppia è conosciuta non solo per i loro successi professionali, ma anche per la loro capacità di rimanere rilevanti e amati dal pubblico nel corso degli anni.

Auguri a David e Victoria Beckham per il loro straordinario traguardo e per averci regalato un momento di pura nostalgia e glamour.