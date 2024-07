Valle Anzasca: Margherita Lega muore in un incidente con la Teleferica

Una drammatica vicenda ha sconvolto la comunità di Fiavè, in Trentino, e Pontenure, in provincia di Piacenza, con la tragica scomparsa di Margherita Lega, una donna di 41 anni, avvenuta giovedì 4 luglio 2024. Margherita era in vacanza con la sua famiglia nella suggestiva Valle Anzasca, situata nel Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte. Durante una normale operazione di carico dei bagagli su una teleferica, la donna è precipitata in un dirupo, perdendo la vita sotto gli occhi del marito e dei due figli.

Margherita stava utilizzando una teleferica situata nella frazione di Porcareccia, impianto non destinato al trasporto di persone, ma esclusivamente di oggetti. Per ragioni ancora da accertare, l'impianto si è messo in moto in modo inaspettato, trascinando con sé la donna per alcuni metri prima che questa perdesse la presa e cadesse nel vuoto per oltre 100 metri. Gli inquirenti stanno indagando se Margherita sia rimasta impigliata con i vestiti al carrello o se fosse sopra il portaoggetti al momento dell'incidente.

Le autorità hanno avviato un'inchiesta per chiarire le cause esatte dell'incidente. Il manovratore della teleferica è stato già ascoltato dagli inquirenti, e l'impianto è stato sequestrato per verificare se tutte le misure di sicurezza fossero rispettate. Al momento dell'incidente, sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con l'arrivo di un elisoccorso, tecnici del soccorso alpino e un medico, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Margherita.

Margherita Lega, descritta da amici e conoscenti come una persona piena di energia e impegno, era molto stimata nella sua comunità. Originaria di Pontenure, viveva da alcuni anni a Fiavè con la sua famiglia. I suoi genitori, noti per il loro impegno nel volontariato, risiedono ancora nel Piacentino. La comunità locale è profondamente colpita dalla tragedia, e il Comune di Calasca Castiglione, per voce della sindaca Silvia Tipaldi, ha espresso vicinanza e supporto alla famiglia di Margherita in questo momento di grande dolore.