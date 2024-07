Messina - esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: tre feriti gravi

Almeno tre persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio di Messina, nel quartiere Bordonaro.

Attualità - Almeno tre persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio di Messina, nel quartiere Bordonaro. Sul posto si trovano tre squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I feriti sono i proprietari dell'azienda, due fratelli e la madre, ricoverati in modo grave in ospedale.