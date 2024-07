Roma - spari da un'auto contro donna in strada al Portuense: morta 40enne

Dopo vari tentativi di rianimarla, da parte del 118, la donna è deceduta.

Attualità - Una donna è stata uccisa in strada oggi, 4 luglio, nel quartiere Portuense a Roma. Secondo le prime informazioni poco prima delle 14, la donna, una fisioterapista di 40 anni, è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco, esplosi da uno sconosciuto a bordo di un'auto di piccola cilindrata, in via degli Orseolo. Dopo vari tentativi di rianimarla, da parte del 118, la donna è deceduta. Sul posto i carabinieri.