Benevento, decapita il fratello e butta la testa dal balcone

Un terribile evento di cronaca nera ha scosso la tranquilla cittadina di Pannarano, in provincia di Benevento. Nella serata di ieri, mercoledì 3 luglio 2024, intorno alle ore 22:00, un uomo di 59 anni, identificato come Benito, ha ucciso il fratello Annibale, di 65 anni, in circostanze raccapriccianti.

Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio è avvenuto nella casa di famiglia in via Piano, dove i due fratelli vivevano insieme. Dopo aver accoltellato ripetutamente il fratello, Benito lo ha decapitato e ha gettato la testa dal balcone. Subito dopo il macabro gesto, l'uomo ha chiamato i Carabinieri per confessare l'accaduto.

Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, si sono trovate di fronte a una scena scioccante: il corpo di Annibale era stato colpito più volte con un coltello, con ferite sia all'addome che al collo, fino alla decapitazione completa. Benito, in stato confusionale, non ha opposto resistenza ed è stato arrestato.

Al momento, i motivi della violenta aggressione restano poco chiari. Gli investigatori stanno interrogando parenti e conoscenti dei due fratelli nel tentativo di comprendere il movente del fratricidio. Secondo alcune prime ipotesi, alla base del delitto potrebbe esserci stata una lite degenerata in tragedia. I due fratelli vivevano insieme da diversi anni e sembra che i loro rapporti fossero tesi, specialmente dopo il ritorno di Annibale a Benevento, in seguito al pensionamento.

La notizia dell'omicidio ha sconvolto la comunità di Pannarano, un piccolo centro alle porte di Benevento. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per aprire la porta dell'abitazione, mentre il procuratore della Repubblica e il PM di turno hanno coordinato le prime fasi delle indagini.

Il corpo di Annibale è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale "San Pio" di Benevento, dove sarà sottoposto a un'autopsia per chiarire ulteriormente le dinamiche dell'omicidio.

Le indagini sulla tragedia di Pannarano proseguiranno nei prossimi giorni per fare luce su tutti i dettagli di questa orribile vicenda. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che giustizia venga fatta per la vittima di questo efferato omicidio.