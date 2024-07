Terremoto Campi Flegrei - nuova scossa nella notte

18 Ma noi come Stato continueremo con le esercitazioni, sempre più numerose.

Attualità - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei nella notte di oggi, alle 2.18. Secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato a una profondità di 3 chilometri e segue lo sciame sismico fatto di quattro scosse registrato nelle ore precedenti. La scossa di magnitudo più forte di ier è stata quella delle 15.10 - 2.9 a una profondità di 3 chilometri - come riporta su X l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, preceduta da altre meno forti. "In quella zona dei Campi Flegrei particolarmente complessa, in cui concorrono tre rischi naturali, non si è mai fatta prevenzione", ha commentato ieri il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, intervenendo a Sky Tg24. "La parola d'ordine era: 'minimizziamo e non creiamo allarme' e questa è stata una scelta irresponsabile.

Ora la gente snobba le iniziative di prevenzione e dice di non essere interessata, con risposte anomale e improprie da parte di qualche amministratore. Ma noi come Stato continueremo con le esercitazioni, sempre più numerose. È prevista ad esempio a ottobre una grande esercitazione per il rischio vulcanico".