Euro 2024 - Olanda ai quarti: battuta la Romania 3-0 - ora sfida con Turchia

Spettacolo - L'Olanda di Ronald Koeman si qualifica per i quarti di finale di Euro 2024. Gli Oranje hanno avuto la meglio nell'ottavo di finale giocato all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, sulla Romania per 3-0, con un gol nel primo tempo e due nel secondo e tante occasioni mancate. Protagonisti della sfida l'attaccante del Liverpool Gakpo autore del gol del vantaggio al 20' del primo tempo e uomo assist all'83' per il gol da due passi di Malen che poi cala il tris al 93' e fa doppietta personale. L'Olanda affronterà nei quarti la Turchia, che ha battuto l'Austria per 2-1. La Romania parte bene ma dopo un avvio di aggressione perde terreno e possesso di palla con l'Olanda che conquista metri e grazie a un colpo da biliardo di Gapko sblocca l'incontro al 20'. La squadra di Koeman prende in mano il gioco e con il passare dei minuti legittima il vantaggio. La squadra di Iordanescu si affaccia dalle parti dell'area avversaria ma non si rende mai pericolosa.

L'Olanda anche nella ripresa pressa e sfiora il gol con il milanista Reijnders al 50', poi va vicina al gol con Depay e prende un palo con un colpo di testa di van Dijk. Al 64' Gakpo va di nuovo in gol ma il Var annulla per offside. La Romania non riesce a reagire anche se la gara resta in bilico. Al 68' ancora Depay ci prova con una rasoiata su calcio di punizione, ma sfiora il palo. All'83' l'Olanda trova il raddoppio: ancora protagonista Gakpo, che, arrivato sul fondo, riesce a tenere la palla e toccarla in area per Malen che insacca da due passi. Lo stesso Malen al 93' si mette in proprio e in contropiede dalla propria metà campo arriva in area dribbla il diretto avversario e mette il pallone sul primo palo per il 3-0 finale.