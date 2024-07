Addio a Maria Rosaria Omaggio: un'icona del cinema e della letteratura italiana

Si è spenta oggi, 1 luglio 2024, a 67 anni l'attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio. Nata a Napoli e residente da anni a Roma, lascia un vuoto nel mondo del teatro, del cinema e della letteratura italiana. La Omaggio è stata una figura poliedrica e versatile, con una carriera che ha attraversato decenni di storia del nostro spettacolo.

Maria Rosaria Omaggio debuttò nel mondo del cinema nel 1976 con il film "Roma a mano armata" di Umberto Lenzi. Nel corso della sua carriera ha partecipato a ben 29 film, tra cui il celebre "Walesa - L'uomo della speranza" di Andrzej Wajda, in cui interpretò Oriana Fallaci, performance che le valse un riconoscimento al Festival di Venezia. La sua presenza sul piccolo schermo è stata altrettanto significativa, con ruoli memorabili in serie come "La squadra", "Don Matteo 5" e "Donne di mafia". Il grande pubblico la ricorda anche per la sua partecipazione al programma Rai "Canzonissima".

Oltre alla carriera cinematografica, Maria Rosaria Omaggio è stata una scrittrice di successo. Ha pubblicato opere con le case editrici Corbaccio-Longanesi e Baldini & Castaldi, ricevendo numerosi premi tra cui il premio Cattabiani per "Il linguaggio dei gioielli" e il premio Fregene per "Viaggio nell'incredibile". La sua attività letteraria ha dimostrato una profonda conoscenza e passione per la cultura e l'arte, rendendola una figura di riferimento nel panorama letterario italiano.

Maria Rosaria Omaggio era anche una Goodwill Ambassador per l'infanzia delle Nazioni Unite, dedicando parte del suo tempo e della sua energia a cause umanitarie. Oltre a ciò, era un'istruttrice di taiji quan, un'arte marziale cinese che praticava con dedizione. La sua sensibilità verso le tematiche sociali si rifletteva anche nelle sue scelte artistiche, come dimostra il suo impegno nello spettacolo "Scarpe Rosse", un'opera teatrale contro il femminicidio che ha riscosso grande successo e apprezzamento.

Maria Rosaria Omaggio ha avuto una vita privata ricca di affetti. Sebbene non abbia avuto figli, ha vissuto amori importanti e duraturi. Il suo desiderio di maternità è stato spesso espresso in interviste, come quando dichiarò: "Volevo un figlio, l'ho cercato tanto".

La scomparsa di Maria Rosaria Omaggio lascia un segno indelebile nel mondo dello spettacolo italiano. Il suo talento, la sua cultura e la sua umanità continueranno a essere ricordati da colleghi, amici e fan. Con una carriera che spazia dal cinema al teatro, dalla televisione alla letteratura, la Omaggio ha lasciato un'eredità artistica ineguagliabile.