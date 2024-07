Fair Play Menarini - Didier Drogba stella del calcio brilla tra vincitori del Premio Internazionale

Questo il prestigioso elenco dei premiati del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini: Didier Drogba, Samuel Eto'o, Marco Belinelli, Federico Buffa, Fabio Cannavaro, Alessandro Costacurta, Giuseppe Dossena, Ciro Ferrara, Cesare Fiorio, Francesca Lollobrigida, Gian Paolo Montali, Cesare Prandelli, Roberto Rigali, Clemente Russo, Ambra Sabatini.

Spettacolo - Non finiscono mai le sorprese al Premio Internazionale Fair Play Menarini: la Giuria del Premio ha aggiunto alla rosa dei vincitori dell'edizione 2024 un altro fuoriclasse del calcio mondiale, l'attaccante ivoriano Didier Drogba. Campione di livello assoluto, due volte nominato calciatore africano dell'anno (2006 e 2009), con i suoi gol Drogba ha condotto la Costa d'Avorio alla prima storica qualificazione alla fase finale di una Coppa del Mondo, nel 2006. Con ben 65 reti, detiene tutt'oggi il record di marcature con la maglia degli 'Elefanti'. In Europa Drogba ha scritto le pagine più belle della storia del Chelsea: con la maglia dei 'blues' ha vinto quattro campionati, quattro Coppe nazionali e, nel 2012, la prima Champions League del club, diventando uno dei simboli del calcio inglese del nuovo millennio. È stato, inoltre, il primo calciatore africano a segnare 100 gol in Premier League.

L'evento è gratuito e aperto al pubblico previa registrazione su TicketOne

Non solo gol e trionfi sul campo: nel corso della sua carriera Drogba si è fatto più volte promotore della cessazione delle ostilità nella guerra civile che da decenni insanguina la Costa d'Avorio. È rimasto impresso nella memoria collettiva un suo discorso trasmesso nell'ottobre 2005 quando, ottenuta con la Nazionale la qualificazione ai Mondiali in Germania, implorò in ginocchio il popolo ivoriano di deporre le armi e organizzare libere elezioni. Nel 2007 è stato anche nominato dalle Nazioni Unite Ambasciatore di buona volontà per la lotta contro la povertà. I membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini, Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, "sono felici di accogliere a braccia aperte nel roster dei vincitori di quest'anno una leggenda del calcio e un esempio di etica, lealtà e rispetto". Didier Drogba e gli altri campioni della 28°edizione saliranno sul palco del Teatro Romano di Fiesole giovedì 4 luglio durante la cerimonia di premiazione.

L'evento è gratuito e aperto al pubblico previa registrazione su TicketOne. Questo il prestigioso elenco dei premiati del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini: Didier Drogba, Samuel Eto'o, Marco Belinelli, Federico Buffa, Fabio Cannavaro, Alessandro Costacurta, Giuseppe Dossena, Ciro Ferrara, Cesare Fiorio, Francesca Lollobrigida, Gian Paolo Montali, Cesare Prandelli, Roberto Rigali, Clemente Russo, Ambra Sabatini.