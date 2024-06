Euro 2024 - Spagna-Georgia 4-1: poker in rimonta e Furie Rosse ai quarti

Al 39', dopo una lunga azione manovrata, palla a Rodri che dal limite dell'area incrocia il rasoterra mancino: palla all'angolino, 1-1.

Spettacolo - La Spagna batte la Georgia per 4-1 negli ottavi di finale di Euro 2024 e si qualifica per i quarti. Il 5 luglio, le Furie Rosse affronteranno la Germania. La Spagna ribalta il match che si complica al 18' con l'autogol di Le Normand, che infila il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Kvaratskhelia. La Spagna incassa il colpo e riparte, trovando il pareggio prima dell'intervallo. Al 39', dopo una lunga azione manovrata, palla a Rodri che dal limite dell'area incrocia il rasoterra mancino: palla all'angolino, 1-1. Gli iberici mettono la freccia al 51', con il colpo di testa vincente di Fabian Ruiz: il centrocampista non può sbagliare da 2 passi sul cross delizioso di Yamal, 2-1. La Georgia si sbilancia e al 75' viene punita da Nico Williams, che vola in contropiede e fa centro con una botta sotto la traversa: 3-1 e game over. Prima del fischio finale, gloria anche per Dani Olmo che completa il poker con un pregevole sinistro, finisce 4-1.