MotoGp Olanda - Bagnaia trionfa a Assen con Ducati

Spettacolo - Pecco Bagnaia vince il Gp d'Olanda nella classe MotoGp centrando oggi la terza vittoria di fila a Assen e completando un fine settimana perfetto, con pole position e vittoria nella gara sprint. Il pilota della Ducati ufficiale, campione del mondo in carica, si impone in solitaria davanti allo spagnolo Jorge Martin (Ducati-Pramac) e al compagno di squadra Enea Bastianini che completa il podio. Quarto posto per lo spagnolo del team Ducati-Gresini Marc Marquez che si lascia alle spalle Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR 46) e il connazionale dell'Aprilia Maverick Vinales. A completare la top ten il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo del team Ducati-Gresini Alex Marquez, lo spagnolo dell'Aprilia Raul Fernandez e Franco Morbidelli (Ducati-Pramac). Martin resta in vetta alla classifica mondiale con 200 punti, 10 di vantaggio su Bagnaia.