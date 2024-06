Orban - Kickl e Babis firmano 'Manifesto patriottico': nuovo gruppo politico in Ue

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, il leader del partito nazionalista austriaco Fpo (Freiheitliche Partei Österreich) Herbert Kickl e il fondatore del partito populista ceco Ano ed ex premier Andrej Babis hanno firmato a Vienna il 'Manifesto patriottico' con cui suggellano la loro nuova alleanza politica.

Attualità - Il primo ministro ungherese Viktor Orban, il leader del partito nazionalista austriaco Fpo (Freiheitliche Partei Österreich) Herbert Kickl e il fondatore del partito populista ceco Ano ed ex premier Andrej Babis hanno firmato a Vienna il 'Manifesto patriottico' con cui suggellano la loro nuova alleanza politica. Parlando alla Tv Fpo, Orban ha invitato altri partiti a unirsi all'alleanza che, ha garantito, ''diventerà la rappresentanza più forte della destra europea all'interno del Parlamento europeo''. ''Il cambiamento politico in Europa è iniziato!'', ha scritto Orban su 'X' annunciando che ''oggi abbiamo lanciato un nuovo gruppo politico con Andrej Babis e Herbert Kickl''. E questo perché, ha spiegato, ''gli europei vogliono tre cose: pace, ordine e sviluppo. Tutto ciò che ottengono dall'attuale élite di Bruxelles è guerra, migrazione e stagnazione''. Orban ha aggiunto che ''in questa situazione è nostro dovere far rispettare la volontà degli elettori.

