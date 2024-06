Buffon si rifiuta di parlare dopo l'eliminazione dell'Italia dagli Europei: Spero che qualcuno lo faccia

Nell'infausto epilogo dell'avventura europea dell'Italia, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti ha subito una cocente eliminazione per mano della Svizzera. Questo è stato uno dei momenti più critici per gli Azzurri, che non sono riusciti a dimostrare né gioco né carattere sul campo.

Luciano Spalletti, l'allenatore della Nazionale, si è trovato sotto il fuoco incrociato di critiche da parte di tifosi e media, ma ha scelto di non dimettersi, citando il poco tempo avuto a disposizione come principale causa della débâcle. Spalletti ha promesso cambiamenti significativi in vista delle qualificazioni mondiali, ma ha anche mostrato un certo grado di consapevolezza delle difficoltà, mantenendo un atteggiamento composto di fronte alle domande dei giornalisti.

Tra coloro che non si sono sottratti alle domande della stampa, c'è stato il capitano Gianluigi Donnarumma, il quale ha apertamente chiesto scusa ai tifosi per la deludente prestazione. Insieme a lui, anche Matteo Darmian e Bryan Cristante hanno espresso il loro rammarico per l'esito della partita. Tuttavia, uno dei volti più attesi, Gigi Buffon, ha deciso di non parlare. Il capo delegazione della Nazionale italiana, erede di figure storiche come Gigi Riva e Gianluca Vialli, è stato visto aggirarsi nel ventre dell'Olympiastadion di Berlino, visibilmente sconsolato.

Buffon ha dichiarato: "Io non parlo. Spero che qualcuno lo faccia...", lasciando intendere che, secondo lui, altri dovrebbero esporsi in questo momento di difficoltà. Questo atteggiamento ha suscitato diverse reazioni, considerando il ruolo e l'esperienza di Buffon all'interno del gruppo.

Il contesto all'interno del team italiano era altrettanto desolante. Cronisti italiani hanno cercato di ottenere dichiarazioni dai giocatori mentre si dirigevano verso il pullman, ma molti di loro hanno evitato i microfoni. Raoul Bellanova, rimasto in panchina per tutta la durata del torneo, è stato visto sbuffare, mentre Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini si nascondevano dietro gli addetti stampa. Nicolò Barella, visibilmente claudicante, e Giacomo Raspadori, impegnato a inviare messaggi, completavano un quadro di frustrazione e amarezza.

L'eliminazione dell'Italia rappresenta un duro colpo per la Nazionale e per i suoi tifosi, che ora guardano con preoccupazione al futuro. Ripartire con queste premesse e con questi giocatori sarà una sfida ardua per Spalletti e per tutto lo staff tecnico, ma è necessario un cambio di rotta deciso per poter ambire a risultati migliori nelle prossime competizioni.