Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser oggi sposi

Ancora un matrimonio vip nell'estate 2024

Anche in questo caso, come per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, i festeggiamenti saranno lunghi. Alla festa di nozze sono attesi circa 200 ospiti. A vestire la sposa sarà Atelier Emé, lo stesso che ha realizzato gli abiti per il matrimonio di Diletta Leotta. A rivelarlo è stata la stessa Rodriguez, condividendo su Instagram le visite al quartier generale di Verona per la scelta e le prove dell'abito. Non sarà di certo un abito unico, ma ovviamente i dettagli sono tutti top secret. Al fianco della sposa ci sarà sicuramente la sorella Belén Rodriguez in qualità di damigella d'onore.

I figli della showgirl, Santiago e Luna Marì, avranno anche loro un ruolo tra i paggetti, anche se non si sa ancora chi porterà le fedi. Nessun dubbio, invece, sui testimoni: saranno i fratelli degli sposi a ricoprire il ruolo; accanto a Cecilia, oltre a Jeremias Rodriguez, ci sarà anche il suo migliore amico; per Ignazio, Carlo e Francesca Moser.