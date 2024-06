Biden disastro? Trump ci resta male: Nessuno parla del mio risultato

Ma poi venerdì sera tutti parlavano della brutta figura di Joe l'imbroglione e non di come sono andato bene io, aggiunge Trump che ieri in un comizio in Virginia ha attaccato il presidente definendolo un uomo stupido.

Attualità - Donald Trump ha stravinto il dibattito di Atlanta, ma si lamenta che la stampa sia tutta concentrata a parlare dei problemi mostrati dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e non della sua "fantastica" performance. "Appena sono uscito dal palco giovedì notte, alla fine dell'atteso dibattito, commentatori, giornalisti politici e tutti gli altri hanno gridato che la mia è stata la migliore performance nella lunga storia dei dibattiti presidenziali - scrive su Truth Social l'ex presidente - e tutti dicono 'Trump è stato fantastico'". "Ma poi venerdì sera tutti parlavano della brutta figura di Joe l'imbroglione e non di come sono andato bene io", aggiunge Trump che ieri in un comizio in Virginia ha attaccato il presidente definendolo "un uomo stupido". Nel mirino anche il network che trasmetteva il dibattito, la Cnn, e le regole erano in favore del democratico. Intanto, prende forma la prima decisione che Trump in versione presidente assumerebbe.

Se tornerà alla Casa Bianca, il tycoon farà uscire di nuovo gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima

Se tornerà alla Casa Bianca, il tycoon farà uscire di nuovo gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima. Lo ha dichiarato a Politico la portavoce della campagna elettorale dell'ex presidente, Karoline Leavitt, dopo che Trump nel dibattito di giovedì notte ha definito l'accordo per la riduzione delle emissioni dei gas serra che provocano un cambiamento climatico "un disastro" e "una fregatura gli Stati Uniti". La mossa non sarebbe una sopresa, dal momento che Trump è già uscito dagli accordi durante il suo primo mandato, e che in questi mesi sta facendo raccolta di fondi con le grandi industrie energetiche promettendo che una volta tornato alla presidenza eliminerà le misure ambientali che le danneggiano. Secondo un avvocato vicino alla campagna di Trump, interpellato da Politico, gruppi conservatori che si oppongono agli accordi di Parigi starebbero già preparando le bozze dell'ordine esecutivo che potrebbe firmare, in caso di nuova elezione, Trump.